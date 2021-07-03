شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت يبدأ حفل الأوبرا بأغنية "اسبقنى" ويعلق: العندليب والموجى أعظم من أنجبت مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم محمد ثروت حفله الغنائى على خشبة مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية بأغنية "اسبقنى" وهو الحفل الذى يتزامن مع ذكرى ميلاد العندليب عبدالحليم حافظ ورحيل الموسيقار محمد الموجى، والحفل تحت قيادة المايسترو يحيى الموجى.

وقال ثروت في بداية صعوده إلى خشبة المسرح اعتبر النهاردة ليلة فنية خاصة من فنانين أعظم من أنجبت مصر المطرب عبد الحليم حافظ والموسيقار محمد الموجي التي تعاونت معه في عدد من الاغاني، ولكن العندليب شاهدته مرة واحدة، ويسعدني أن يكون الحفل تحت قيادة المايسترو يحي الموجي نجل الموسيقار محمد الموجي.

وشددت دار الأوبرا المصرية على الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على الجمهور من التعرض لفيروس كورونا.

النجم محمد ثروت لحن له كبار الملحّنين وعلى رأسهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ومحمد الموجي و منير مراد ومحمد سلطان وحلمي بكر وعمار الشريعي، وهو حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة المنوفية عام 1983 وعمل مهندسا بعض الوقت قبل أن يتجه للغناء، وهو متميز جدا في غناء كل الألوان الغنائية الوطنية والدينية والعاطفية وتميز خاص جدا في أغاني الأطفال.