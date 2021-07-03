شكرا لقرائتكم خبر عن عصام كاريكا يعلن وفاة الشاعر الغنائى سمير زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان عصام كاريكا، وفاة الشاعر الغنائى سمير زكى، الذى وصفه برفيق الدرب وصديق العمر، وذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

ونعاه كاريكا؛ قائلاً: "الشاعر سمير زكى رفيق الدرب وصديق العمر فى ذمة الله.. صاحب كلمات "امشى ورا كدبهم"، ٨٠ غنوة كلامك يا سمير عمرى ما حنساك.. ربنا يرحمك يا سمرة وجعت قلبى والله".

الشاعر سمير زكى صاحب رصيد كبير من الأغانى الرومانسية التي وصلت إلى 80 أغنية تعاون خلالها مع كبار النجوم في مصر والوطن العربى أبرزهم، ديانا حداد و صابر الرباعى و لطيفة و وليد توفيق و نوال الزغبى و باسكال مشعلانى و محمد محيى و خالد سليم ومحمود الليثى و خالد عجاج و عبد الفتاح جرينى وحميد الشاعرى وعبد الباسط حمودة.