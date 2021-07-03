شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كيلانى يعلن طرح أغنية جديدة بعد 10 سنوات من التوقف.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد كيلانى، عن مفاجأة جديدة لمتابعيه وجمهوره، تتمثل في طرحه لأغنية جديدة، بعد توقف 10 سنوات عن طرح أغانٍ، حيث كتب بوست عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، قائلاً: "بعد 10 سنين، 23/7 ميعاد الأغنية الجديدة إن شاء الله، استنين كتير أوي علشان أعمل الأغنية دى وصبرت كتير، وإن شاء الله ربنا هيعوض صبري ده أنا متأكد وواثق في ربنا جدًا، متنسوش 23/7، يا رب تعجبكم".

وسرعان ما استقبل متابعو كيلاني تلك المفاجئة بالتهنئة والمباركات على البوست، حيث استقبل مئات التعليقات والإعجابات من قبل أصدقائه في الوسط الفني وخارجه على عودته مرة أخرى للغناء.

وكانت اخر أغنية شارك فيها كلاني، هي كليب "أكيد في مصر"، الذى شارك فيه مع المطرب محمود العسيلي، والفنانة مي سليم، وتم طرحه عام 2012، وحظي بشعبية كبيرة فى تلك الفترة، للملحن العسيلي، والمؤلف شريف غندور، ومن اخراج محسن السيد.

وفى تصريحات سابقة للكيلانى، تحدث عن مشواره الفني، حيث قال : "أنا بغنى من وأنا عندى 6 سنين فى الأوبرا مع فرقة سليم سحاب، لغاية لما كبرت وكل حلمى أغنى، لغاية ماجت فرصة أغنية يبقى انت اكيد فى مصر، وبدأت أتعرف".

وأضاف كيلانى أنه تابع مشواره فى الغناء حتى حدث خلاف بينه وبين الشركة المنتجة فتوقف عن الغناء فترة، ودخوله مجال التمثيل بالصدفة من خلال مسلسل "مريم" مع النجمة هيفاء وهبى، وأشار كيلانى إلى أنه بعدما شاهد دوره فى المسلسل قال إنه لن يعيد التجربة حتى جاءه دور فى مسلسل "ونوس" مع النجم يحيى الفخرانى، وهو الدور الذى شارك من أجله كيلانى فى العديد من ورش التمثيل، وبعد نجاح "ونوس" شارك فى مسلسل "الجماعة 2".