"الخلوق الرقيق".. هنا شيحة تنعي رمسيس مرزوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة هنا شيحة، مدير التصوير رمسيس مرزوق الذي وافته المنية ظهر أمس الجمعة، عن عمر ناهز الـ ٨١ عاما.

ونشرت هنا صورة "مرزوق"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "وداعا أستاذ رمسيس مرزوق، فقدنا أحد أهم مديري التصوير في تاريخ السينما العربية والمصرية، الخلوق الرقيق، خالص عزائي إلى أسرته ومحبيه".

رمسيس مرزوق حصل في الثانوية على مجموع 75%، والتحق بكلية الفنون التطبيقية، واختار دراسة التصوير السينمائي بالكلية، وبمجرد معرفته بتأسيس معهد للسينما يضم قسم تصوير سينمائي، ضحى بثلاثة أعوام دراسية ليبدأ من جديد في المعهد الوليد، وتم فصله من الفنون التطبيقية لعدم انتظامه بالدراسة.

وفي عامه الأول بالمعهد، منحه وزير الثقافة –آنذاك- ثروت عكاشة، مساحة بمتحف الفن الحديث في قصر هدى شعراوي بميدان التحرير ليقيم معرضا يضم صوره، وكرّمه الرئيس جمال عبدالناصر، لتبدأ رحلته مع العمل الأكاديمي بعد تعيينه معيدًا بالمعهد، وحصل بعدها على شهادة الدكتوراه في الإخراج السينمائي من جامعة السوربون بباريس عام 1983.

عمل رمسيس مرزوق مع كبار المخرجين وفي مقدمتهم يوسف شاهين وصلاح أبو سيف وكمال الشيخ وعاطف سالم، اختارته أكاديمية الفنون ليكون من بين أهم الشخصيات السينمائية في العالم، عمل مديرًا لتصوير ما يزيد عن 100 فيلم مصري، أقام العديد من المعارض الخاصة به في روما وباريس، حصل على ما يزيد عن 20 جائزة تقديرية، وضع بصمته على مسلسل وحيد وهو "وجه القمر" لفاتن حمامة، وآخر أفلامه "جوه اللعبة" عام 2012.