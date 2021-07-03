سقوط مؤلم لـ مايا دياب في كواليس حفل غنائي لها (فيديو)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو لها من كواليس تصوير حفل غنائي يُذاع عبر قناة "MTV".

وظهرت "دياب" في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وهي تقود "سكوتر" كهربائي، وحينما ترجع للخلف تسقط أرضًا.

وعلّقت على الفيديو المصحوب بمقطع من أغنيتها "أحلى كلام"، قائلةً إن التصوير كان ممتعا ومؤلما أيضا.

وطرحت المطربة اللبنانية مايا دياب كليب "أحلى كلام" في 13 يونيو الماضي، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات ناصر الجيل، ألحان محمود خيامي، توزيع هادي شرارة، والكليب إخراج شيرين خوري.