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تعليق ساخر لمحمد ثروت على صعود الشرقية للدخان وفاركو وكوكاكولا للدوري الممتاز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

علّق الفنان محمد ثروت، بطريقته الكوميدية على صعود فرق الشرقية للدخان وفاركو وكوكاكولا إلى بطولة الممتاز.

وكتب ثروت، عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "ماتش الشرقية للدخان وكوكاكولا ده هيبقى ضار جدًا بالصحة.. محدش هيحل الأزمة دي إلا فاركو".

وتأهل كل من فاركو وكوكاكولا إلى الدوري الممتاز بعد الفوز على بني عبيد والترسانة -على الترتيب- قبل أن يلحق بهما اليوم الشرقية للدخان بعد الفوز على طهطا بخماسية نظيفة.

وشارك محمد ثروت في عام 2021 بعدة أعمال، منها مسلسلات: "اللعبة 2 ليفل الوحش، بين السما والأرض، فارس بلا جواز"، وفيلمي "ديدو، وأحمد نوتردام".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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