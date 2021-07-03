تعليق ساخر لمحمد ثروت على صعود الشرقية للدخان وفاركو وكوكاكولا للدوري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

علّق الفنان محمد ثروت، بطريقته الكوميدية على صعود فرق الشرقية للدخان وفاركو وكوكاكولا إلى بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب ثروت، عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "ماتش الشرقية للدخان وكوكاكولا ده هيبقى ضار جدًا بالصحة.. محدش هيحل الأزمة دي إلا فاركو".

وتأهل كل من فاركو وكوكاكولا إلى الدوري الممتاز بعد الفوز على بني عبيد والترسانة -على الترتيب- قبل أن يلحق بهما اليوم الشرقية للدخان بعد الفوز على طهطا بخماسية نظيفة.

وشارك محمد ثروت في عام 2021 بعدة أعمال، منها مسلسلات: "اللعبة 2 ليفل الوحش، بين السما والأرض، فارس بلا جواز"، وفيلمي "ديدو، وأحمد نوتردام".