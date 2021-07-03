أحمد حاتم يدخل موسوعة جينيس بإنجاز رياضي غير مسبوق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حقق الفنان أحمد حاتم إنجازا تاريخيا بمشاركته ضمن منتخب مصر للسباحة، والذي حطم رقما قياسيا مسجلا باسم منتخب السباحة الإنجليزي، ليقتحم موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

ونشر حاتم، عبر "ستوري" حسابه على موقع "إنستجرام"، صورا من المسابقة والتي أقيمت مساء الجمعة.

وحطم 100 سباح مصري الرقم المسجل باسم الإنجليز في سباق 50 متر حرة تتابع الذي تحقق في عام 2019 بزمن قدره 43:32:36 دقيقة.

ودخلت مصر موسوعة جينيس بعدما حطمت الرقم السابق بزمن قدره 42:12:15 في المحاولة التي تمت بنادي نيو جيزة بمشاركة 100 سباح مصري تتراوح أعمارهم من 15 وحتى 63 عاما من بينهم لاعبين أولمبيين وبارالمبيين وسباحين عالميين.

وتسلمت مصر شهادة جينيس الدولية للأرقام القياسية بعدما تم كسر الرقم السابق المحقق في 4 مايو عام 2019 باسم سباحي إنجلترا.

وشارك في تلك المحاولة السباحين مازن القماش وسالم إيهاب ومروان العمراوي وعمر عليوة ومحمود أبو عيطة ووليد عبد القادر وأية عباس ونبيل إبراهيم ومحمد سامي والعديد من السباحين بمختلف الأعمار.