يورو 2020.. الدنمارك تلحق بإسبانيا وإيطاليا وتبلغ المربع الذهبي

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

تمكن منتخب الدنمارك من التأهل إلى نصف نهائي كأس أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على نظيره التشيكي 2-1، السبت، على الملعب الأولمبي في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وتأهله هذا هو الأول منذ عام 1992 حين توج باللقب القاري.

سجل هدفي الدنمارك توماس ديلايني (5) وكاسبر دولبيرغ (42)، فيما سجل باتريك شيك هدف تشيكيا، رافعاً رصيده في صدارة الهدافين إلى 5 أهداف متساوياً مع البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي ودّع المنافسات من ثمن النهائي بخسارة بلاده أمام بلجيكا (صفر-1).

وباتت الدنمارك التي تلتقي الفائز من مباراة انكلترا وأوكرانيا التي تجري في وقت لاحق اليوم، ثالث منتخب يحجز بطاقته للمربع الذهبي بعد إسبانيا وإيطاليا.

ضرب المنتخبان الإسباني والإيطالي موعدا في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا “يورو 2020″، في ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية، بعد إقصائهما كل من المنتخبين السويسري والبلجيكي في ربع النهائي.

واحتاجت إسبانيا لركلات الترجيح لكي تضع قدمها في المربع الذهبي، بعد إنتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعها، الجمعة، مع سويسرا على أرضية ملعب “غازبروم آرينا” في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

بينما تمكنت إيطاليا من الفوز على بلجيكا بهدفين مقابل هدف على ملعب “أليانز آرينا” في ميونيخ.