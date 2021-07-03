نوال الكويتية تُعلِّق على لقاء جمهورها السعودي بعد غياب عامين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: عبَّرت الفنانة نوال الكويتية عن سعادتها بملاقاة جمهورها السعودي، في الحفل الذي أحيته بفندق فورسيزون الرياض، وذلك بعد غيابٍ استمر عامين، بسبب الإغلاق الذي كان مفروضاً بسبب تفشي فيروس كورونا.

واستعرضت نوال إطلالتها عبر منشور في “إنستغرام”، حيث اختارت فستاناً من تصميم زهير مراد، كان بلا أكمام، لكنَّها زوَّدت له أكماماً غيَّرت من تصميمه بعض الشيء ليتناسب مع الحفل، بينما كان الفستان مزوداً بحزام جلدي عريض، ونسَّقت الإطلالة بخاتم ماسي بحجر بلون الفستان من مجوهرات معوض.

وكشفت نوال الكويتية، في تعليقها عن إحساسها بهذا الحفل، فقالت: “فرح وشوق ووله وطرب.. هذي كانت أحاسيسي لما التقيت فيكم أمس جمهوري، شكراً لحبكم ودعمكم لي”.

وكان آخر حفل لنوال الكويتية بالسعودية في يونيو 2019 في “ليلة سهم”، لكنَّها عادت عقب عودة تنظيم الفعاليات الترفيهية في المملكة؛ بعد توقف طويل فرضته إغلاقات جائحة كورونا.

وكانت نوال الكويتية قد طرحت آخر ألبوم غنائي لها بعنوان “الحنين”، وذلك في نوفمبر 2019، فيما طرحت أغنيةً منفردةً بعنوان “القلب يفداك”، في فبراير الماضي.