شكرا لقرائتكم خبر عن بن أفليك وجينيفر لوبيز يصطحبان أطفالهما في نزهة عائلية وسط الألعاب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الثنائي جينيفر لوبيز وبن أفليك، في نزهة عائلية جديدة مع أطفالهم، استمتعا فيها بالألعاب والمغامرة في مدينة الألعاب يونيفرسال هوليوود، حيث التقطت عدسات المصورين النجمين العالميين في أحدث ظهور لهما بعد عودة علاقتهم العاطفية من جديد بعد انفصالهما منذ حوالي عشرين عاما.

ووثقت صحيفة ديلي ميل البريطانية، في تقريرها لقطات من النزهة العائلية التي جمعت كلاً من أفليك صاحب الـ 48 عام، ولوبيز صاحبة الـ 51 عاماً، مع أطفالهما وهم يخوضان مغامرة في إحدى الألعاب المائية، حيث ظهر معهما كل من توأمها إيمي وماكس، أصحاب الـ 13 عامًا، من زوجها الأول مارك أنتوني، بينما اصطحب أفليك معه ابنه صموئيل صاحب التسعة أعوام من زوجته السابقة جينيفر جارنر.



بن أفليك ولوبيز واطفالهم



الحبيبان فى مدينة الالعاب

من ناحية أخرى تعاقدت النجمة العالمية جينيفر لوبيز على فيلم جديد بعنوان "Atlas"، حيث أكدت مصادر لموقع deadline أن جى لو تلعب دور البطولة فى فيلم الخيال العلمى مع المخرج براد بيتون.

وتدور قصة الفيلم حول امرأة تقاتل من أجل الإنسانية فى المستقبل، حيث قرر جندى من الذكاء الاصطناعى أن السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو إنهاء البشرية، وللقضاء على هذا الذكاء الاصطناعى المارق، يجب على أطلس العمل مع الشىء الوحيد الذى تخافه وهو عمل ذكاء اصطناعى آخر.



لوبيز وأفليك