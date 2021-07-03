فن ومشاهير

أنغام فى جلسة تصوير بالفستان الأصفر بكواليس حفلة دار الأوبرا.. صور

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القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة أنغام، على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصور من جلسة التصوير الخاصة بحفلها الأخير الذى أحييته في دار الأوبرا يوم الخميس الماضي، ونشرت عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، صورًا لها بالفستان الأصفر الذى خطفت به الأنظار في حفلها الأخير.

ومازحت أنغام في حفلها الأخير، أحد الحاضرين في الحفل، أثناء تواجدها على المسرح، قائلة: "من ساعة ما وقفت على المسرح وهو ماسك التليفون.. أنا مش عجباه مثلا؟.. فستانى وحش.. أغيره؟.. أنا جايالك مخصوص".

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وكان من بين حضور الحفل الملحن عزيز الشافعي، وقدمت أنغام خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيها ما بين القديم والجديد، أبرزها "حالة خاصة جدا، بين البينين، أساميك الكتيرة، اتجاه واحد، أهى جات، متلخبطة، 100 صورة، بتوصفنى بتكفسفنى، ده اللى عندى، سيدى وصالك، نفس الشوق، نزوة، فنجان النسيان، أنا بعته كتير، هبدأ مالاخر، مطمنة، وحدانية، بتحبها ولا، بعتلى نظرة، عرفها بيا، حتة ناقصة، ياريتك فاهمنى" وغيرها.

يذكر أن أحدث أعمال أنغام أغنية "أنا بعته كتير" التى طرحتها مؤخراً عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن إيهاب عبدالواحد، ووتريات المايسترو هاني فرحات، والموزع الموسيقي طارق مدكور، ومهندس الصوت طارق مدكور.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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