شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين صاحبة مصنع فى مسلسل "حلم" وتعول أشقاءها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة صابرين دور امرأة عاملة ولديها مصنع وتعول شقيقاتها، وذلك خلال أحداث مسلسل "حلم"، الذى تشارك فى بطولته مع مجموعة كبيرة من الفنانين، وينتمى العمل لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة.

وبدأت صابرين تصوير مشاهدها الأولى الأيام الماضية، بعدما انطلق التصوير في منطقة خان الخليلى التي تدور فيها معظم الأحداث.

مسلسل "حلم" يعتمد على البطولة الجماعية لعدة نجوم مثل محمد رياض، ونضال الشافعي، صابرين، ووفاء عامر، وكمال أبو ريا، وأنوشكا، ومدحت تيخة، وياسمين جمال ومحمود الجابرى وسميرة عبد العزيز وشريف خير الله وعمر زهران، هايدى رفعت وهايدى كابو وريهام فتحى ومروج وورد شام وغيرهم من الفنانين الشباب، وإخراج حسنى صالح.

ومن ناحية أخرى، تنتظر صابرين عرض فيلم "النمس والإنس" للنجم محمد هنيدى ومقترج أن يعرض فى موسم عيد الأضحى المقبل، ويشارك فى بطولته كل من النجمة منة شلبى وعمرو عبد الجليل، وشريف دسوقى، واخرون من النجوم من إخراج شريف عرفة، ومن تأليف كريم حسن بشير.