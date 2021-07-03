شيكو يحتفل بعيد ميلاده.. وهكذا هنأه نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

يحتفل الفنان شيكو، بعيد ميلاده الـ41 غدا الأحد، إذ أنه من مواليد 4 يوليو 1980.

ونشر "شيكو" صورة طريفة له من أحد أعماله، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "مين عيد ميلاده بكره؟".

وتلقى شيكو التهنئة من قِبل متابعيه، وبينهم النجوم: محمد عطية وكتب: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي"، وسليمان عيد وكتب: "كل سنة وأنت طيب وبخير وصحة وسعادة يا شيكو يا غالي"، وأحمد السعدني وكتب: "كل سنة وأنت طيب يا عسل برج السرطان"، وجيهان خليل وكتبت: "كل سنة وأنت طيب"، وغيرهم.

يذكر أن آخر أعمال شيكو مسلسل "اللعبة 2 - ليفل الوحش" والذي عُرض عبر منصة "شاهد VIP" في يناير 2021، وشارك في بطولته النجوم: هشام ماجد، مي كساب، ميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، أحمد فتحي، محمد ثروت، ومحمد أوتاكا، ورانيا يوسف وغيرهم، وأشرف على كتابة العمل فادي أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، من إخراج معتز التوني.