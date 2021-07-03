أحمد الفيشاوي يعلن عرض فيلم "شيخ جاكسون" على "شاهد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي، عن عرض فيلمه "شيخ جاكسون"، عبر منصة "شاهد VIP".

ونشر "الفيشاوي" صورة ترويجية للفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "تقدروا تتفرجوا دلوقتي على فيلم (شيخ جاكسون) على (شاهد).. إنتاج فيلم كلينك محمد حفظي المنتجين هادي الباجوري وهاني أسامة سنة ٢٠١٧ إخراج عمرو سلامة".

وأضاف: "الفيلم شارك في مهرجان تورنتو الدولي ومهرجان لندن السينمائي ومهرجان الجونة السينمائي، حصد ١٠ مليون جنيه مصري في شباك التذاكر، وده رقم كبير بالنسبة لفيلم ليس تجاري".

ومن ناحية أخرى ينتظر أحمد الفيشاوي عرض فيلم "ريتسا" بطولة محمود حميدة وعائشة بن أحمد ومحمد الشرنوبي ومي الغيطي وأسماء جلال ومايان السيد، بالإضافة لعدد آخر من الفنانين، ومن إنتاج أيمن يوسف.