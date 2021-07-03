ديانا هشام: أنا مش مخطوبة.. وهذه مواصفات فتى أحلامي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نفت الفنانة ديانا هشام، ارتباطها أو خطبتها كما يتردد، مؤكدة: "يا جماعة أنا مش مخطوبة، ومتخطبتش قبل كده خالص".

وقالت ديانا، في بث مباشر عبر "ستوري إنستجرام": "معظم الأسئلة اللي بتجيلي بتكون خطيبك مش معاكي ليه وفين خطيبك، خطيبي معايا فين يا جماعة؟ أنا مش مخطوبة".

وعن مواصفات فتى أحلامها؛ قالت: "يكون محترم وابن وناس ويراعي ربنا فيّا وفي أهلي ويبقى بيخاف عليّا، ولازم يبقى بيحب الأكل وبيعرف يطبخ، ويكون دمه خفيف ده أساسي، مش هعيش مع واحد دمه تقيل".

أضافت: "كمان يكون روحه حلوة ومش بتاع مظاهر عشان أنا بكره بتوع المظاهر، أهم حاجة ميبقاش في مظاهر في الموضوع، ويبقى عارف يبسط نفسه ويبسط اللي حواليه وروحه حلوة وقلبه نضيف وبني آدم".

وكانت ديانا هشام ظهرت مؤخرا بصحبة لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ونشرت صورتها معه على شاطئ البحر من مدينة العلمين الجديدة عبر "إنستجرام"، وعلقت: "كان من دواعي سروري أن ألتقي بهذا الشخص الأسطوري المتواضع".

يذكر أن ديانا هشام شاركت في سباق دراما رمضان 2021 بمسلسل "كوفيد 25"، بطولة النجوم: يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبدالرحيم حسن، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي وغيرهم، من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة "سينرجي".