أحمد فهمي يهنئ شيكو بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان أحمد فهمي، صديقه الفنان شيكو بعيد ميلاده، إذ أنه من مواليد 4 يوليو 1980.

ونشر "فهمي" صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "كل سنة وأنت طيب يا شيكس".

يذكر أن آخر أعمال شيكو مسلسل "اللعبة 2 - ليفل الوحش" والذي عُرض عبر منصة "شاهد VIP" في يناير 2021، وشارك في بطولته النجوم: هشام ماجد، مي كساب، ميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، أحمد فتحي، محمد ثروت، ومحمد أوتاكا، ورانيا يوسف وغيرهم، وأشرف على كتابة العمل فادي أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، من إخراج معتز التوني.

بينما ينتظر الفنان أحمد فهمي عرض فيلم"العارف" بطولة النجوم: أحمد عز، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.