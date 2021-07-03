"أستاذي ومُعلم الأجيال".. محمود حميدة ينعى رمسيس مرزوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعى الفنان القدير محمود حميدة، مدير التصوير رمسيس مرزوق الذي وافته المنية، أمس الجمعة، عن عمر ناهز الـ ٨١ عاما.

وكتب حميدة، عبر حسابه على إنستجرام: "رقد على رجاء القيامة رمسيس مرزوق.. رحل سيد النور والظلال على شاشة السينما رمسيس مرزوق معلم الأجيال".

وأَضاف: "بقلب مفعم بالحزن وعين دامعة.. أنعي إلى العالم، أستاذي وصاحبي رمسيس مرزوق، داعيًا الله أن يرحمه رحمةً واسعةً، آمين".

وكان الفنان سامح الصريطي، أعلن عن وفاة رمسيس عبر حسابه على فيسبوك، وعلق "فقدنا فنانا كبيرا ورائد من رواد التصوير السينمائي، رحم الله الدكتور رمسيس مرزوق، وهذه آخر لقطة له مع أخيه الفنان النحات ومهندس الديكور زوسر مرزوق".

يذكر أن، مدير التصوير الراحل رمسيس مرزوق حاصل على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير جامعة حلوان 1959، وبكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية، بالإضافة إلى درجة الدكتوراه في السينما من جامعة السوربون بباريس، تخصص إخراج عام 1983.

وقدم مرزوق، على مدار مشواره الفني مجموعة كبيرة من الأعمال الهامة التي تعاون فيها مع كبار المخرجين من بينهم: يوسف شاهين، رضوان الكاشف، وشريف عرفة ويسري نصرالله، وذلك في عدد من الأفلام منها "أضحك الصورة تطلع حلوة، مرسيدس، ليه يا بنفسج، الصعود إلى الهاوية، آه يا ليل يا زمن".