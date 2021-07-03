بالفيديو.. ماكينة صراف آلي تخرج أموالاً محروقة

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ 44 دقيقة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لماكينة صراف آلي تابع لأحد البنوك الإسرائيلية تخرج أموالاً محروقة.

وقال أحد المواطنين من قرية دير حنا في منطقة الجليل شمال إسرائيل، إنه تفاجئ اليوم السبت بقيام الصراف الآلي التابع لأحد البنوك الإسرائيلية بإخراج أموال محروقة.

وأضاف:” حينما قمت بإدخال بطاقة الصراف الآلي، لسحب بعض الأموال من حسابي، فوجئت بخروج أموال محروقة، الأمر الذي أصابني بالدهشة”.

وأشار الى أنه أعاد المحاولة مرة أخرى للتأكد وتوثيق ذلك بكاميرا جواله، حيث قام الصراف الآلي بإخراج أموال محروقة مرة ثانية”.