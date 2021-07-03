صورة.. أحدث ظهور للنجم إريكسن بعد خروجه من المستشفى

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 يوليو 2021 07:24 مساءً - في أحدث ظهور لنجم المنتخب الدنماركي كريستيان إريكسن، بعد معاناته الأخيرة في بطولة كأس الأمم الأوروبية ”يورو 2020“، نشر فتى ويدعى ”بيورن بيندزوس“ عبر حسابه على ”إنستغرام“ أحدث صورة للنجم الدنماركي

ووفقًا لما ذكره موقع “ دويتشه فيله“ عبر حسابه الرياضي على ”تويتر“، فإن الصورة التقطت لإريكسن، مساء الجمعة، خلال جولة له على البحر في الدنمارك، حيث يقضي اللاعب فترة نقاهة.

وعلق الفتى ”بيورن بيندزوس“، البالغ من العمر 11 عامًا، على الصورة عبر حسابه على ”إنستغرام“، مؤكدًا أن الصورة حديثة، حيث قال:“كم أنا محظوظ، صورة بجانب الرجل الأكثر شهرة في العالم“.

ولقطة ”كريستيان إريكسن“ و الفتى المشجع هي الأولى منذ خروجه في المستشفى بعد انهياره في أولى مباريات اليورو.

وبدا ”إريكسن“ في الصورة بحال أفضل مرتديًا تيشيرتًا أبيض وقبعة، وشورتًا أسود.

وعانى ”إريكسن“ من سكتة قلبية خلال مباراة الدنمارك الافتتاحية في يورو 2020 مع فنلندا، الشهر الماضي، وخضع لجراحة لتركيب جهاز تنظيم ضربات القلب.

ويمنع الجهاز الإلكتروني الصغير السكتات القلبية القاتلة ويساعد على استعادة ضربات القلب.

وكان بيبي ماروتا، المدير التنفيذي لإنتر ميلان، تحدث مؤخرًا عن مصير إريكسن مع الفريق، قائلًا: ”نتمنى أن يستعيد صحته وكفاءته الكاملة، بعد ذلك سنقوم بتقييم الجوانب الرياضية والتي هي بالتأكيد أقل أهمية في هذا الوقت“.

وسيبدأ إنتر ميلان الموسم التحضيري، يوم 8 يوليو، مع المدرب الجديد سيموني إنزاغي.

وترك ”أنطونيو كونتي“ إنتر ميلان وفسخ عقده بعد فوزه بلقب الدوري الإيطالي الأول في النادي منذ 11 عامًا.

وكان اللاعب نفسه نشر صورة له خلال تواجده في المستشفى لطمأنة الجماهير، قائلًا:“شكرًا جزيلًا للجميع من مختلف أنحاء العالم على رسائلهم الجميلة والتي تعني لي ولعائلتي الكثير، إنني بخير رغم الظروف التي مررت بها، ولا يزال يتعين عليّ إجراء بعض الفحوصات في المستشفى“.

وستكون الأسابيع المقبلة حاسمة في مستقبل اللاعب، إذ إنه لو ظل محتفظًا بجهاز القلب داخل جسده، فإنه سيجبر على مغادرة الكالتشيو خلال الصيف.

وتنص لوائح الدوري الإيطالي على منع اللاعبين الذين يستخدمون أجهزة للقلب من اللعب في الأندية والمنافسات الإيطالية، بحسب ما ذكرته صحيفة ”لا غازيتا ديلو سبورت“.