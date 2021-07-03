بالفيديو: أنغام تعاتب أحد معجبيها وتصف الرجال بـ”المجانين”

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

أحيت الفنانة المصرية “أنغام” حفلا غنائيا يوم الخميس، بدار الأوبرا المصرية. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر أنغام وهي تعاتب أحد جمهورها وتصف الرجال بالمجانين.

ومازحت أنغام جمهورها من السيدات قائلة: “دائما ما يسخر الرجال مننا ويقولوا إن لدينا تقلبات وهم أصلا مجانين وكل يوم في حال”، لينهال التصفيق على المطربة المصرية من بنات جنسها.

وأردفت أنغام ضاحكة لمعجباتها: “تعالوا نضايق الرجال قليلا ولتصفق السيدت”، ليلبوا طلبها في الحال.

كما عاتبت أنغام أحد جمهورها بسبب انشغاله بهاتفه الذكي دون الاستمتاع بحفلها الغنائي، فوجهت له الكلام قائلة: “أنت ماسك الموبايل من أول الحفلة ولا تركز.. لقد حضرت خصيصا من أجلكم لكي أسعدكم”.

وتابعت سائلة الشخص إن كان سبب انشغاله عنها هو عدم إعجابه بفستانها أو الأغاني التي تقدمها، ثم طلبت منه مازحة أن يركز مع الأغنية التي ستؤديها “عرفها بيها” “علشان ما أزعلش منك”، وفقا لـ”بوابة الأهرام” المصرية.

وكان آخر أعمال أنغام الغنائية “أنا بعته كتير”، وهي كلمات الشاعر الغنائي، أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد.

يشار إلى أن أنغام كانت متزوجة من الموزع الموسيقي، أحمد إبراهيم، لكنهما انفصلا بعد زواج استمر عاما واحدا فقط.