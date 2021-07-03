شيرين تنهار من البكاء وزوجها يكشف عن تعرضه للابتزاز لمنع التسريب

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

لا تزال قضية التسريب الصوتي المنسوب إلى والد حسام حبيب، زوج النجمة المصريو شيرين عبدالوهاب تتفاعل، حيث كشف حبيب أنه تعرض للابتزاز من فتاة تواصلت معه عبر الفيسبوك، ثم الواتساب قبل النشر.

وأكد الفنان المصري حسام حبيب، في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب على برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أنه تمت مساومته مادياً عن الفيديو المسرب لوالده، وأن الفتاة طلبت منه مبلغ 2 مليون جنيه وإلا فإنها ستنشر التسجيل في وسائل التواصل، فرد عليها “تعالي إلي وخذي الـ 2 مليون ونزليه”.

وأردف: “قامت الفتاة بإرسال جزء من التسريبات التي قامت بتسجيلها، ولم تكن من الأجزاء المذاعة، بل يمكن أن تكون أسوأ من الذي تمت إذاعته، وذلك لكي يتم ابتزازي أكثر وأن القادم أثقل”، وقالت الفتاة إن لديها مجموعة أخرى من الفيديوهات لم تنشر بعد”.

من جانبها، دخلت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، في نوبة بكاء، خلال حديثها مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية”، أثناء توضيحها لحالتها وموقفها من التسجيل الصوتي وتداعياته.وقالت: “أنا تعبانة، بحاول أمشي جوه الحيط”، ولم تستطع استكمال حديثها وانهارت من البكاء.

ونشرت مجلة “الجرس” اللبنانية، يوم الأحد الماضي، ​تسريبا صوتيا وصفه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بـ”الخطير”، ويتحدث عن إعلان حسين حبيب، والد حسام حبيب، خطة نجله للزواج سرا من المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب.