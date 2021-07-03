شكرا لقرائتكم خبر عن هربًا من الحر.. حنان ترك تلعب مع أبنائها فى المياه بالبوركينى..صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الفنانة حنان ترك تقضى وقتًا ممتعًا فى إجازتها الصيفية، إذ شاركت محبيها وجمهورها، صورًا ولمحات من الوقت الممتع التى تقضيه فى الاستمتاع بالإجازة والمياه والصيف.

وظهرت الفنانة حنان ترك فى صورة نشرتها عبر خاصية الاستورى فى حسابها بإنستجرام، وهى ترتدى البوركينى، فيما أطلت بابتسامة عريضة زينت وجهها، كما نشرت فيديو وهى تستمتع بوقتها فى "الزحليقة" المائية حيث كانت تلعب مع أبنائها فى المياه.



حنان ترك



حنان تستمتع بالإجازة

واستطاعت الفنانة المعتزلة حنان ترك خلال فتره عملها فى مجال التمثيل أن تحقق نجاحا كبيرا وتصبح نجمة من نجمات الصفوف الأول بين أبناء جيلها، حيث أنها تمتلك موهبة فريدة وحضور طاغى وأداء رصين، حتى بعدما قررت إرتداء الحجاب عام 2006 ظلت تقدم أدوار متميزه يعشقها الكبار والصغار.



الفنانة حنان ترك

حنان ترك فى إجازتها

وقررت الفنانة المعتزله حنان ترك الإعتزال نهائيا بعد أن قدمت مسلسل " الأخت تريز " ليكون أخر عمل لها على شاشة التلفزيون وذلك من خلال برنامج " أنا والعسل " الذى كان يقدمه نيشان وأعلنت اعتزالها من خلال مكالمة هاتفية له على الهواء بعد استضافتها فى البرنامج وأرجعت السبب فى ذلك الصراع التى كانت تعيشه بين التمثيل والحجاب .

بينما تصدرت حنان ترك ترند البحث على جوجل بعدما نشرت النجمة منة شلبي صوره تجمعها بها لتعبر عن إشتياقها لها حيث قالت " وحشتينى أوى ودايما فى القلب ياحب " وسرعان ماقامت حنان بالرد عليها قائلة " حبيبتى يامنجو وحشتينى ربنا يباركلك فى ماما وفى صحتها ويسعد قلبك " .