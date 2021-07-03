شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسلسل "الثمانية" فى التجمع الخامس وعدد ساعات التصوير 10 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور أبطال مسلسل "الثمانية"، مشاهدهم فى منطقة التجمع الخامس، وينتمى العمل لنوعية 8 حلقات درامية ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية نهاية العام الجاري، ويستعد فريق العمل للسفر لإحدى الدول الأوروبية، منتصف الشهر الجاري لتصوير المشاهد الخارجية للمسلسل.

مسلسل "الثمانية"، يقوم ببطولة العمل الفنان آسر ياسين، جاميكا، خالد الصاوي، غادة عادل، ريم مصطفى، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وإخراج أحمد مدحت، ويكثف المخرج أحمد مدحت عدد ساعات التصوير إلى 10 ساعات يوميًا للانتهاء من تصويره خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للعرض.

وكان المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أعلن الأيام الماضية عن انطلاق تصوير أول مسلسل من تأليفه، وذلك بنشر صورة من أول يوم تصوير للعمل، حيث حرص آل الشيخ على مباركة أسرة المسلسل، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلا: "أحب أن أبارك إلى فريق العمل في أول مسلسل من تأليفي " الثمانية" حيث إن اليوم هو أول يوم تصوير في المسلسل".