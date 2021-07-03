شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم تودع بلاتوه فيلم "200 جنيه" بعد يوم تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة مى سليم من تصوير معظم مشاهدها فى فيلم "200 جنيه" مع المخرج محمد أمين، حيث صورت عدد من المشاهد الأسبوع الماضى بعد عودتها من دبى التى قضت فيها أجازة قصيرة، قبل عودتها لتصوير دورها فى الفيلم ويتبقى لها يوم واحد فقط وتودع العمل بالكامل.



مى سليم

فيلم "200 جنيه" يعتمد على البطولة الجماعية بمشاركة عدد كبير من النجوم، وهم: إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، نيللي كريم، مي سليم، ليلى علوي، طارق عبد العزيز، دينا فؤاد، ملك قورة، محمد فراج، أحمد السعدنى، محمود حافظ، نهى صالح، وعدد من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين، وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

وكان آخر أعمال مى سليم فى السينما، فيلم "محمد حسين" الذى تم عرضه فى عام 2019، من بطولة محمد سعد ومى سليم وفريال يوسف وويزو وبيومى فؤاد وسمير صبرى، محمد ثروت أحمد صيام، حمدى الوزي، تأليف شريف عادل وإخراج محمد على، وتدور الأحداث حول سائق يتعرض لكثير من المواقف الكوميدية التى تؤثر فى شخصيته وفى حياته بشكل عام.



الفنانة مى سليم

وكانت مى سليم قد ظهرت كضيفة شرف فى حلقة من حلقات مسلسل "فارس بلا جواز" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، من تأليف فداء الشندويلى وإخراج معتز حسام، بطولة مصطفى قمر، محمد ثروت وطارق عبد العزيز وسليمان عيد وطارق الإبيارى ومحمد طعيمة، وعدد من الممثلين الشباب منهم مصطفى حمزة ومحمد ويوسف وراندا عبد السلام .