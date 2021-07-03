زوج هالة صدقي : ” لغاية إمتى هتفضلي تكذبي وتضللي الرأي العام .. أنا مش هرحمك “

كتب امير فتحي في السبت 3 يوليو 2021 05:44 مساءً - خرج ” سامح سامي ” زوج الفنانة ” هالة صدقي ” للتعليق على الحكم الذي صدر ضده من جانب محكمة قصر النيل لشئون الاسرة بحبسه لمدة 30 يوما وذلك لامتناعه عن دفع مبلغ يقدر بمليون ومائة ألف جنيه وهو قيمة المصاريف الدراسية لأبنائه ” سامو ومريم ” .

فكتب سامح سامي في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” مهاجما هالة صدقي : ” عايز أعرف هو فيه زوجة في مصر أخذت مصاريف مدارس بالملايين دي ؟ .. طب لما أنا راجل جامد قوي كده وعندي ملايين اومال أنتي بتقولي ليه للرأي العام إني راجل محلتيش حاجة ” .

وتابع : ” مش هي دي هالة صدقي اللي طلعت على برنامج عمرو الليثي وقالت أنا مش عايزة منه حاجة بس يسيبنا في حالنا .. وأنتِ رافعة عليا قضايا بملايين الجنيهات ” .

وأضاف سامح سامي : ” لغاية إمتى هتفضلي تكذبي وتضللي الرأي العام .. مين يستحمل 5 سنين في حرب رهيبة وشهود زور .. لغاية إمتى؟ حاولت إن كل واحد يروح لحاله من غير مشاكل وإنتي مصرة على المشاكل ” .

كما وجه زوج الفنانة هالة صدقي رسالة إلى ” سامو ومريم ” في منشور آخر مثيرا من جديد الجدل والحديث حول نسب أولاده إلى والدتهم فكتب قائلا : ” لآخر مرة بقولها يا سامو ويا مريم هالة صدقي دي مش أمكم والحكم في قضية ال DNA يوم 13/7 وكلو هيتحول للطب الشرعي وأنا ساعتها مش هرحمك ” .