شاهد .. حنان ترك ب ” البوركيني ” في أحدث ظهور لها

كتب امير فتحي في السبت 3 يوليو 2021 05:44 مساءً - نشرت الفنانة ” حنان ترك ” مجموعة من الصور عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الاستوري وهي تقضي وقتها برفقة أولادها في أحد الملاهي المائية . وظهرت حنان ترك في الصور وهي تستمتع بعطلتها الصيفية وتمارس الألعاب المائية مرتدية المايوه الخاص بالمحجبات ” البوركيني ” .

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