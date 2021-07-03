” فنانة شهيرة ” .. زوجة نجل ليلى طاهر تكشف حقيقة إصابة الأخيرة بفيروس كورونا

كتب امير فتحي في السبت 3 يوليو 2021 05:44 مساءً - خرجت الفنانة ” عزة لبيب ” زوجة نجل الفنانة القديرة ” ليلى طاهر ” بتصريحات صحفية لها كشفت من خلالها عن حقيقة ما تم تداوله في الساعات الأخيرة حول إصابة ليلى طاهر بفيروس كورونا .
فأشارت عزة لبيب إلى أن الخبر قديم وأن الفنانة ليلى طاهر كانت قد أصيبت بفيروس كورونا ولكن منذ شهرين وأصيبت بأعراض خفيفة وتم احتجازها بالمستشفي تحت الرعاية لمدة 10 أيام حتي تماثلت للشفاء .
وأكدت زوجة نجل ليلى طاهر على أن الوضع الصحي للفنانة الكبيرة مستقر وتمارس حياتها بشكل طبيعي وتخرج للقاء أصدقائها في النادي .. كما أعربت عن تعجبها من انتشار هذا الخبر في الوقت الحالي .
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