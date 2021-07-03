إعلامي مصري يكشف عن تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز : ” مبتقدرش تحط رجليها على الأرض “

كتب امير فتحي في السبت 3 يوليو 2021 05:44 مساءً - كشف الإعلامي ” محمد علي خير ” في حلقة برنامجه ” المصري أفندي ” المذاع على قناة القاهرة والناس عن تطورات الحالة الصحية للفنانة ” دلال عبد العزيز ” .

حيث أكد محمد على خير على أن الفنانة دلال عبد العزيز لا تزال موجودة في غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة .

وأشار إلى انها تتواجد بغرفة معزولة لا يتم تشغبل التلفزيون بها وكنها تشاهد منصات مثل نتفليكس و watch it حتى لا تشاهد أي أخبار أو برامج تتحدث عن وفاة زوجها الفنان ” سمير غانم ” التي لازالت حتى الآن لا تعلم بخبر رحيله .

وأضاف محمد على خير أن دلال عبد العزيز لا تستطيع مغادرة فراشها قائلا : ” متقدرش تحط رجليها على الأرض ولا تزال أنبوبة الأكسجين معلقة بأنفها .. بتحدث طفرات ويحصل تحسن بس بيحدث بعدها بساعات تراجع في نسب الأكسجين ” .

وطالب الإعلامي محمد على خير من الجمهور الدعاء للفنانة دلال عبد العزيز بالشفاء العاجل وأن يرزقها الله الصبر لأنها عندما تتعافى ستواجهها أزمة كبيرة وهي معرفتها بخبر رحيل شريك عمرها .