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كتب امير فتحي في السبت 3 يوليو 2021 05:44 مساءً - كشف الإعلامي ” محمد علي خير ” في حلقة برنامجه ” المصري أفندي ” المذاع على قناة القاهرة والناس عن تطورات الحالة الصحية للفنانة ” دلال عبد العزيز ” .
حيث أكد محمد على خير على أن الفنانة دلال عبد العزيز لا تزال موجودة في غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة .
وأشار إلى انها تتواجد بغرفة معزولة لا يتم تشغبل التلفزيون بها وكنها تشاهد منصات مثل نتفليكس و watch it حتى لا تشاهد أي أخبار أو برامج تتحدث عن وفاة زوجها الفنان ” سمير غانم ” التي لازالت حتى الآن لا تعلم بخبر رحيله .
وأضاف محمد على خير أن دلال عبد العزيز لا تستطيع مغادرة فراشها قائلا : ” متقدرش تحط رجليها على الأرض ولا تزال أنبوبة الأكسجين معلقة بأنفها .. بتحدث طفرات ويحصل تحسن بس بيحدث بعدها بساعات تراجع في نسب الأكسجين ” .
وطالب الإعلامي محمد على خير من الجمهور الدعاء للفنانة دلال عبد العزيز بالشفاء العاجل وأن يرزقها الله الصبر لأنها عندما تتعافى ستواجهها أزمة كبيرة وهي معرفتها بخبر رحيل شريك عمرها .
كانت هذه تفاصيل خبر إعلامي مصري يكشف عن تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز : ” مبتقدرش تحط رجليها على الأرض “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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