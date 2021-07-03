بـ «البوركيني».. حنان ترك تشارك متابعيها بلحظات من إجازتها الصيفية

محمد الفلاح - السبت 3 يوليه 2021

شاركت الفنانة المعتزلة حنان ترك متابعيها على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام بفيديو لها من خلال خاصية القصص القصيرة، أثناء قضاء عطلة صيفية بأحد الملاهي المائية، اليوم السبت.



ظهرت «ترك» خلال الفيديو وهي ترتدي المايوه الخاص بالمحجبات «البوركيني» وتقضي أجواء ممتعة في المياه.

كانت دينا هشام ابنة الدكتورة هبة قطب استشاري الطب الجنسي، قد أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث نشرت فيديو أعربت خلاله عن غضبها بعد منعها من نزول حمام السباحة في أحد المجمعات السكنية بسبب ارتدائها الـ «بوركيني»، في واقعة عُرفت إعلاميًا بواقعة «فتاة البوركيني».

ولاقى الفيديدو ردود فعل واسعة من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض لموقف إدارة الكومباوند من «البوركيني».