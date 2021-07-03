شيرين عبد الوهاب تدخل في نوبة بكاء وزوجها يكشف عن تعرضه للإبتزاز

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"الخليج 365": دخلت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، في نوبة بكاء، خلال مداخلة هاتفية لزوجها مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عندما طلب أديب الحديث معها للإطمئنان عليها وللتعليق على محاولات ابتزازها وزوجها حسام حبيب بتسجيلات صوتية تم تسجيلها سراً لوالد الأخير.

عبد الوهاب انهارت باكية قائلة: شيرين أنها عانت طوال 20 عاماً، وتحملت الكثير من الألم ولا تريد الآن إلا أن تعيش حياتها في هدوء.

"بحاول أمشي جوه الحيط، وقت ما موضوع الاتهامات الغريبة كنت في أمريكا كان عندي مشكلة." قالت باكية؟.

وأضافت: "الحمد الله، ليا 20 سنة تعبت فيهم جداً بتأذى نفسياً عشان أنا شخص حساس، وفي ناس كتير جداً وقفت جنبي."

وكشف حسام حبيب أن استقباله خبر تداول تسجيل صوتي مسرب لوالده كان صادمًا، مضيفًا: “كنت نايم وصيحت الساعة 8 الصبح شيرين بتعيط قالت لي شوف أبوك أنا من الصدمة فكرت أبويا مات وبعدها ضحكت.”

وتابع: “شيرين كانت خايفة يحصل لي حاجة من الصدمة، وقالت لي علشان خاطري امسك نفسك طمنتني جدًا بدعاها، وحسيت إن شيرين مش زي كل مرة من كتر الصدمات اللي اتعرضت لها.”

وتابع : “أنا مقدرش أحاسب أبويا، لكن أحاسب الطرف اللي اخترق خصوصياتي.. وشيرين بتعيط مش عشان زعلت مني، لكنها زعلت عليا، قالت لي أنا مش عايزاك تشيل همي، لكن انت صعبان عليا، والناس حاطاك في الصورة دي، ودعت قالت يا رب ارزقنا حسن التصرف.”

وأضاف حبيب، أن هناك حالة من التجسس تحدث في حياته الشخصية هو وزوجته شيرين عبد الوهاب، قائلا: “في ناس تخترق حياتنا تحت مسمى الصحافة والمسمى الاستقصائي.”

وكشف عن تعرضه للإبتزاز قائلاً: “البنت اللي سجلت لوالدي بعتت لي على الفيس بوك وقالت لي عندي تسجيل لوالدك عملت لها بلوك وبعتت لي على واتساب قالت لي دي حتة من التسجيل ولو ما دفعتش 2 مليون جنيه التسجيل هينزل قلت لها تعالي خدي 2 مليون جنيه ونزليه.”

وأكمل: "البنت سمعتني جزء أسوأ من اللي اتقال، أنا محدش يقدر يبتزني، لأني عارف تربيتي وعلاقتي بربنا عاملة إيه".

وسأله عمرو أديب: في حد بيسجلكوا جوه البيت؟.

ليرد حبيب: اللي أخطر من كده في تفاصيل دقيقة وتجنيد بيحصل، وده باعتراف السيدة اللي نشرت الموضوع خلال مداخلة مع بسمة وهبة.

وأضح حبيب: بسمة وهبة سألتها سؤال خطير، وهو هل الشخص اللي كان بيتسجله المكالمة عارف إنه حوار وبيتذاع ولا تسجيل صوتي، ردت عليها وقالت لا تعليق.

وإستطرد بالقول: "الفنانون بشر، ولما حياتهم بتنتهك بالطريقة دي مش بيبقوا عارفين يروحوا فين، ده إحساس صعب جدا، بيسجنك جوه حياتك وبيتك، أنا مش عارف أرد على حد".

وفي إطار الحديث عن ادعاءات والده بانقطاعه عن الغناء بسبب ارتباطه بالفنانة شيرين، أوضح حسام حبيب: "عملت أول ألبوم عام 2004، وبعدها اشتغلت 2006، وفي 2008، وبعدها عملت ألبوم في عام 2016، أنا الشغل بالنسبة لي هواية، عمر شيرين ما أخرتني عن حاجة، ولا هي بتتدخل في شغلي ولا أنا بتدخل في شغلها".

وأشار حبيب إلى أن شيرين تواجه هجوماً متعمداً بقصد تدميرها من قبل أشخاص كانوا بحياتها في الماضي، وأن خروجهم من حياتها جعلهم يسعون للتأكيد على أن حياة زوجته لن تسير بشكل طبيعي من دونهم.

وأوضح: "هناك من يرغب في تدمير شيرين عبدالوهاب، وهم أشخاص كانوا يعملون معها في الماضي، ولكن بسبب مواقف في العمل انتهت العلاقة بينهم، لذلك رسائل هؤلاء لها معظم الوقت أن وجودهم بجوارها كان مهم لها، وأن حياتها لم تعد طبيعية بعد خروجهم منها".

وتابع: شيرين مش بيفرق معها الفلوس والمكاتب متعرفش يعني ايه البنوك وبتثق في الناس اللي حواليها ثقة عمياء.

وأضاف: كانوا مستفيدين من النجمة الكبيرة اللي بتحقق أرباح طائلة وبيقولوا لها حياتك ادمرت بعد لما بعدنا عنك.

وفي سياق متصل شكرت الفنانة شيرين عبد الوهاب في تغريدة على تويتر كل الفنانين الذين وقفوا الى جانبها في محنتها الأخيرة.