إنفصال نجم بوليوود عامر خان عن زوجته

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بومباي: أعلن نجم بوليوود عامر خان السبت عن انفصاله عن زوجته المخرجة كيران راو بعد زواج استمر خمسة عشر عاماً.

وقد أصدر الزوجان بياناً قالا فيه إنهما اتفقا على الانفصال، لكنهما سيربيان ابنهما سوياً وسيستمران في العمل على مشاريع مشتركة.

وأضاف خان وراو "في هذه السنوات الخمس عشرة الجميلة التي أمضيناها معاً، تشاركنا حياة مليئة بالخبرات والفرح والضحك، ونمت علاقتنا في الثقة والاحترام والحب"، لكن "نود الآن أن نبدأ فصلاً جديداً في حياتنا. لم نعد زوجاً وزوجة، ولكننا والدان وعائلة لبعضنا البعض".

وقد التقى خان وراو أثناء تصوير فيلم في العام 2001 كانت فيه راو مساعدة للمخرج، وتزوجا في ديسمبر 2005.

ويُعرف خان، وهو مسلم، بالتزامه قضايا إنسانية وسياسية. وهو قال في العام 2015 إن تزايد "التعصب" ضد المسلمين والمثقفين في الهند دفع بزوجته راو الهندوسية إلى التفكير بمغادرة البلاد.

كذلك، كان يعمل على إعادة لفيلم هوليوود الشهير "فوريست غامب" الصادر العام 1994، بعنوان "لال سينغ شادا" من المقرر طرحها في نهاية عام 2021.