شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا العريس" على البالون يعيد آمال رمزى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى حاليًا كل من الفنان علاء زينهم وآمال رمزى، عدة بروفات للعرض المسرحى "أنا العريس" على مسرح البالون وهو من بطولة كل من عايدة غنيم وفتحي سعد ومجدى عبد الحليم ووفاء السيد وحسن عثمان ومحمد البحراوي وأحمد سباعى وفيصل سحر عبد الله وحسام بهاء الدين فهمى، محمد بدوى مصطفى أمين، سناء عوض، ملابس مؤمنة محمود ومن إخراج صلاح لبيب.

مسرحية "أنا العريس" تناقش الإرهاب وتحديدًا ما حصل فى مسجد الروضة داخل سيناء من عمل إرهابى تعرض إليه المصلين.

وكرمت مؤخرًا الفنانة مديحة حمدى، خلال حفل تكريم "المرأة المصرية" بصالونها الثقافى الفن والمجتمع، التابع لصندوق التنمية الثقافية الفنانة القديرة آمال رمزى، تقديرًا لرحلة الكفاح والمثابرة والعطاء، وقالت الفنانة آمال رمزى خلال كلمتها: أنا سعيدة بهذا التكريم، وعلى الرغم من أنها كانت ترفض أن تكون أم طيلة حياتها الأمر الذى أزعج والدتها منها وحاولت معها مرارًا وتكرارًا إلا أن القدر جعلها أم لثلاثة أبناء وهم أبناء أخيها بعد أن توفاه الله، وكان ذلك أجمل ما حدث فى حياتها، وشكرت الفنانة مديحة حمدى على هذا التكريم العظيم.