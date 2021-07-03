شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الهنيدى فى ذكرى ميلاده.. تحققت نبوءة العراف له ومات بمرض خطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكوميدى أمين الهنيدى الذى يعد واحدًا من كبار النجوم الكوميدية فى مصر، فكوميديا أمين الهنيدى لها طبيعة خاصة كما أنه كان يمتلك مدرسة خاصة به لا أحد يضاهيه فيها، كما انه أمتاز بتسريحة شعر مميزه وببيونه وكرافات مميزة، ظهرت موهبته منذ طفولته فهو موهوب بالفطرة.

التحق أمين الهنيدى بكلية الآداب ولكن سرعان ما تركها ليلتحق بكلية الحقوق ولكن تركها أيضًا والتحق بالمعهد العالى للتربية الرياضية ومن الواضح أنه أحبه جدًا حتى أنه بعد تخرجه عمل كمدرسا وظل يعتلى المراكز الوظيفية حتى وصل لمدير عام النشاط الرياضى فى وزارة التربية والتعليم ولكن كل هذا لم ينسيه حبه وشغفه للتمثيل.

فى عام 1939 انضم لفرقة نجيب الرحيانى المسرحية وسافر للسودان وهناك ألتقى بالفنان "أبو لمعة" وكونوا فرقة مسرحية هناك وعند عودته لمصر عمل ببرنامج ساعة لقلبك، كان أمين الهنيدى نجم شباك فى المسرح وكان الناس يتوافدون للمسرح من أجله ويقال أنه فى أحد العروض كان عادل إمام يشارك فيها وكان فى بداياته وخرج عن النص المتفق عليه مما أضحك الناس وكان رد فعل أمين الهنيدى أنه قرر أستبداله بممثل أخر وهو حسن مصطفى وعند مجيئه للمسرح اليوم التالى وجد عادل إمام إسمه محذوف من على الأفيش .

ولا نعرف إلى الآن سبب فعله أمين الهنيدى هل لأنه لايريد أن يوجد أحد على المسرح بجواره يضحك الناس، أم لأنه لا يحب الخروج عن النص ولكن فى النهاية النتيجة واحده ، ظل الهنيدى موهوم بالمرض لفتره طويلة بالرغم من أن جميع الأطباء أكدوا له أنه بصحة جيده فلم يجد مفر من الذهاب لعراف الذى تنبأ له بالموت بسبب مرض خطير بعدها بفتره شعر أمين بالتعب وعند ذهابه للطبيب أكتشف إصابته بمرض السرطان الذى كان سببا فى وفاته.