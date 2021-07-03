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تأجيل تصوير مشاهد هاريسون فورد فى Indiana Jones 5 لمدة 3أشهر بسبب إصابته.. صور

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القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم العالمى هاريسون فورد، مرتديًا "حمالة يد" بعد إصابته فى كتفه أثناء التدرب على مشهد قتال بكواليس فيلم Indiana Jones 5  الأمر الذى أدى إلى تأجيل تصوير مشاهده فى الفيلم لمدة ثلاثة أشهر.

وظهر الممثل البالغ من 78 عامًا، أثناء تجوله فى مايفير، فى لندن، بعدما كان يتابع مباريات التنس فى إحدى الحانات، والتقطت صورًا له وهو يرتدى زيًا غير رسمي، كما ظهر مرتديًا قناع الوجه لتفادى الإصابة بفيروس .

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وهاريسون فورد، الذى يلعب دور عالم الآثار المتهور فى الفيلم الجديد، تعرض للإصابة فى مشهد قتال، فيما سيتوقف الآن عن العمل أثناء فترة تعافيه، لكن فى المقابل سيواصل المخرج جيمس مان جولد، تصوير مشاهد أخرى من الفيلم بدون هاريسون فورد.

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وكان موقع "ديلى ميل" البريطاني، كشف - فى وقت سابق - عن الصور الأولى من الفيلم المنتظر لـ هاريسون فورد، الذى يعود به لسلسلة أفلام  Indiana Jones، من خلال جزء خامس، حيث كشف التقرير الأخير عن الاستعدادات النهائية لفريق العمل قبل بدء التصوير الأسبوع المقبل، وذلك بعد فترة طويلة من التأجيل بسبب فيروس كورونا.

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الجزء الخامس من "أنديانا جونز" يقوم ببطولته هاريسون فورد، 78 عامًا، وسيبدأ التصوير على نفس امتداد المسار الذى استخدمه قبل بضعة أسابيع فقط توم كروز فى فيلم Mission Impossible 7.

من ناحية أخرى انضم الممثل بويد هولبروك والممثلة شاونيت رينيه ويلسون إلى فريق التمثيل لفيلم Indiana Jones 5 القادم، وفقًا لما ذكره موقع  nme.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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