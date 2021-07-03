شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل تصوير مشاهد هاريسون فورد فى Indiana Jones 5 لمدة 3أشهر بسبب إصابته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم العالمى هاريسون فورد، مرتديًا "حمالة يد" بعد إصابته فى كتفه أثناء التدرب على مشهد قتال بكواليس فيلم Indiana Jones 5 الأمر الذى أدى إلى تأجيل تصوير مشاهده فى الفيلم لمدة ثلاثة أشهر.

وظهر الممثل البالغ من 78 عامًا، أثناء تجوله فى مايفير، فى لندن، بعدما كان يتابع مباريات التنس فى إحدى الحانات، والتقطت صورًا له وهو يرتدى زيًا غير رسمي، كما ظهر مرتديًا قناع الوجه لتفادى الإصابة بفيروس كورونا.