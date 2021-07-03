شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى يشكر شريف منير ومصطفى خاطر لمساندته فى مسرح الساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفنان أشرف عبد الباقى، الشكر لكل من الفنان شريف منير والفنان مصطفى خاطر لحضور أول عرض لمسرح الساحل أمس الجمعة.

وكتب أشرف عبد الباقى عبر حسابه على إنستجرام، قائلاً: "نورونى أمس أصحابى وحبايبى شريف منير ومصطفى خاطر فى أول ليلة عرض على مسرح الساحل".



أشرف عبد الباقى

افتتح الفنان أشرف عبد الباقى "مسرح الساحل" أمس الجمعة لأول مرة، بعرض مسرحية "كلها غلط"، وذلك بعد إلغاء الافتتاح أول أمس الخميس بسبب عدم الانتهاء من بعض الأمور الإدارية، وتستمر عروض مسرح الساحل طوال 3 أشهر الصيف المقبل.

وأكد عبد الباقي في تصريحات صحفية أنه سعيد بتلك التجربة المختلفة والتي بذل فيها جهدا كبيرا للغاية حتى ترى النور مطلع مشيرا إلى أن موقع "مسرح الساحل" استراتيجي للغاية، حيث يقع نهاية طريق وادي النطرون مع طريق الساحل الشمالي. وأضاف أن مشروع "مسرح الساحل" يقدم لأول مرة للجمهور خلال موسم الصيف.

جدير بالذكر أن مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" هي رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبد الباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض فى مصر، وتعرض أيضًا فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis و Jonathan sayerو Henry shields، هي بطولة أشرف عبدالباقي ومجموعة كبيرة من الشباب، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وإخراج أشرف عبد الباقي.