شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة تلغى متابعة تامر حسنى بعد أسبوع من إلغائها محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة حلا شيحة مع زوجها الداعية الإسلامي معز مسعود، الأسبوع الماضى وهى ترتدي الحجاب، في ظهورها الثاني منذ زواجهما قبل أربعة أشهر، وكشفت عن أنها اتخذت قرارات جديدة فى حياتها وحالها تغير بعد الزواج من الداعية معز مسعود.

والسبت الماضى، فاجأت حلا الجميع بإلغاء متابعة النجم محمد رمضان من على إنستجرام، وبعد أسبوع من إلغائها متابعة رمضان، اليوم قامت حلا بإلغاء متابعة النجم تامر حسنى وأكتفت بمتابعة زوجته الفنانة بسمة بوسيل فقط.



حلا تتابع تامر حسنى قبل إلغاء المتابعة



حلا تتابع بسمة بوسيل

وتتابع حلا، عدد من الفنانين على إنستجرام منهم: " نيرمين الفقى ومنى زكى وأصالة وسينتيا خليفة ودعاء فاروق ومها الصغير ورانيا ياسين ورنا سماحة وشريهان وسيرين عبد النور وكندة علوش ودرة ومنة شلبى وخالد سليم وعمرو يوسف وأشرف زكى".

وحرصت شيحة، على مشاركة متابعيها وجمهورها، بصور لها مع زوجها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وكتبت "بحمد ربنا أنى أخيرًا لقيت التوازن بين إني أكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا، أما بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة أنه تم تصويره من أكتر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا أتأخر جدًا نزوله وأنا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلا بقي (مش أنا) وبتمني التوفيق لكل زملائي".

فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم اياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا.