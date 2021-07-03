أحدث ظهور لنور عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت نور ابنة الفنان عمرو دياب، والفنانة شيرين رضا، صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت نور في الصور بملابس كاجوال أنيقة، خلال تواجدها في لندن، وحازت الصور إعجاب متابعيها.

يذكر أن الهضبة عمرو دياب تزوج من زينة عاشور، بعد انفصاله عن الفنانة شيرين رضا، وأنجب منها "جنا"، "كنزي"، "عبدالله".

ومن ناحية أخرى، طرح الهضبة عمرو دياب بنهاية 2020، ألبوم "يا أنا يا لأ" الثاني له في العام الماضي، حيث طرح ألبوم "سهران" في الأسواق مطلع مارس 2020، من إنتاج شركة الهضبة "ناي".