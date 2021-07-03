في ذكرى ميلادها.. ماذا قالت سهير رمزي عن مقتل وداد حمدي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحل اليوم السبت 3 يوليو ذكرى ميلاد الفنانة وداد حمدي، إذ أنها من مواليد 1924.

ونستعرض لكم ما قالته الفنانة سهير رمزي بشأن مقتل وداد حمدي في السطور التالية:

قالت الفنانة سهير رمزي، بأحد البرامج التليفزيونية، إن الريجيسير متى باسيليوس قاتل وداد حمدي، كان شخص مؤدب وطيب جدا، و"لا يمكن أن تتخيل أنه يطلع منه كدا، وكنا كلنا بنديله فلوس" .

وتابعت سهير: "يوم ما جه عشان يقتلني، ربنا سترها معايا، لأني مكنتش موجودة في البيت، وقابله السُفرجي وفتح له الباب وقاله المدام مش موجودة.. أقعد استناها تحت هي زمانها جاية، فقعد شوية مستنيني لحد ما مل وزهق ومشي".

وأضافت: "كانت ساكنة في العمارة اللي جنبي الفنانة يسرا، فذهب إليها، ولكنها لم تكن موجودة أيضا بمنزلها، فذهب إلى منزل الفنانة وداد حمدي الله يرحمها".

تعود واقعة مقتل "وداد" ليوم 26 مارس عام 1994، حيث قادت شعرة من رأس القاتل وجدت في منزلها بعد مقاومتها له إلى القبض عليه، وصدور قرار من المحكمة بعد مرور 4 سنوات من وفاتها بإعدامه.

جدير بالذكر أن الفنانة الراحلة تُعد أشهر من قدم دور خادمة في تاريخ السينما المصرية، فخلال مسيرتها الفنية قدمت الدور في عدد كبير من الأعمال أبرزها "الزوجة 13"، "الحموات الفاتنات"، وغيرها.