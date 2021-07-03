فن ومشاهير

فيديو| على طريقة محمد رمضان.. نورهان تعلن قرب انتهاء تصوير مشاهدها في "اللغز"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة نورهان عن انتهاء تصوير مشاهدها في مسلسل "اللغز".

ونشرت نورهان مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت "أخيرًا".

وقالت نورهان في الفيديو "انهاردة أخر يوم تصوير ليا في مسلسل اللغز، وأنا حسيت إن دا حدث جميل في حياتي يستحق إني أشاركه معاكوا".

وأضافت في حديثها على طريقة الفنان محمد رمضان: "بحب أشارك جمهوري كل اللحظات الحلوة بس أنا مشترتش العربية، بس أنا عندي نفس الفرحة بتاعة الزميل".

وعُرض للفنانة نورهان في السباق الرمضاني الماضي 2021، مسلسل "بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، غادة عادل، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، ومن تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا