فيديو| على طريقة محمد رمضان.. نورهان تعلن قرب انتهاء تصوير مشاهدها في "اللغز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة نورهان عن انتهاء تصوير مشاهدها في مسلسل "اللغز".

ونشرت نورهان مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت "أخيرًا".

وقالت نورهان في الفيديو "انهاردة أخر يوم تصوير ليا في مسلسل اللغز، وأنا حسيت إن دا حدث جميل في حياتي يستحق إني أشاركه معاكوا".

وأضافت في حديثها على طريقة الفنان محمد رمضان: "بحب أشارك جمهوري كل اللحظات الحلوة بس أنا مشترتش العربية، بس أنا عندي نفس الفرحة بتاعة الزميل".

وعُرض للفنانة نورهان في السباق الرمضاني الماضي 2021، مسلسل "بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، غادة عادل، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، ومن تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل.