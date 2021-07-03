أول تعليق لسامو زين زين بعد وصلة الرقص مع شقيقة ساندي التونسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان سامو زين على حضور حفل عيد ميلاد الفنانة إيناس علي شقيقة الفنانة ساندي التونسية الذي أقامته في منزلها.

ونشر سامو زين الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عيد ميلاد سعيد.. فتاة رائعة مذهلة".

وظهر سامو زين في الفيديو وهو يرقص ويغني مع إيناس علي التي شاركته غناء عدد من الأغاني التي قدمها بالحفل.

كان آخر أعمال إيناس علي مسلسل "الحرملك" عام 2019 وهو بطولة جمال سليمان وباسم ياخور وسلافة معمار وقيس شيخ نجيب، وعدد من الفنانين، وآخر أعمال الفنان السوري سامو زين الغنائية، أغنية "أخطبوطا مش عنكبوتا"، وهي من كلمات محمود شوقي، وألحان سامو زين ومعتز أمين، وتوزيع وماستر أسامة عبدالهادي، كما أحيا مؤخرا حفلا غنائيا في العين السخنة.