سوزان نجم الدين تنشر صورا من كواليس فيلم "تماسيح النيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة سوزان نجم الدين صورًا من كواليس فيلم "تماسيح النيل"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر في الصور كل من الفنان خالد الصاوي ومصطفى خاطر والفنانة ويزو والمخرج سامح عبدالعزيز.

وعلقت سوزان على الصورة: "أحلى نجوم وأحلى كواليس بقيادة المخرج المبدع سامح عبدالعزيز".

"تماسيح النيل" من بطولة حمدي الميرغني ومصطفى خاطر وخالد الصاوي وبيومي فؤاد وسامية الطرابلسي وهنادي مهنا وكريم عفيفي ومحمد ثروت وويزو وسليمان عيد ومحمد جمعة وبدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد.