ماذا قال الإعلامي محمد علي خير عن تطورات حالة الفنانة دلال عبدالعزيز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الإعلامي محمد علي خير، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز.

وقال خير، ببرنامج "المصري أفندي" عبر قناة "القاهرة والناس"، إن الفنانة الكبيرة لا تزال موجودة في غرفة العناية المركزة بمستشفى خاص في مصر الجديدة، وأنها تتواجد في غرفة معزولة بدون تليفزيون.

وتابع: "إدارة المستشفى مشغلين لها منصات رقمية لتشاهد عليها الأعمال الفنية مثل (watch it) و(نتفليكس)، حتى لا تشاهد أخبارًا أو برامج عن رحيل زوجها الفنان الكبير سمير غانم"، موضحا أنها حتى هذه اللحظة لا تعلم شيئًا حول خبر وفاة زوجها.

وأوضح: "الفنانة دلال عبدالعزيز لا تستطيع مغادرة فراشها، ومبتقدرش تحط رجليها على الأرض، ولا زال أنبوب الأكسجين معلقا بأنفها".

وأضاف: "تحدث طفرات تحسن من وقت لآخر، ولكن بعدها بساعات يحدث تراجع في نسب الأكسجين".

وطالب خير، الجمهور بالدعاء للفنانة دلال عبدالعزيز بالشفاء العاجل لها ولكل مريض، مشيرا إلى أنها ستواجهها أزمة كبيرة عقب شفائها وهي رحيل شريك عمرها.

وكان الإعلامي رامي رضوان، كشف منذ نحو أسبوع، في برنامجه "مساء DMC"، تطورات حالة حماته الفنانة دلال عبدالعزيز، وقال: "تأتينا رسائل كثيرة من أشخاص يطلبون منا أن نطمئنهم على صحة الفنانة دلال عبدالعزيز، وهناك أخبار تخرج، لا أعرف من أين يأتي مصدرها، لكن الجزء الإيجابي في الخبر مع أنه شائعة، هو أنه فأل خير، والجزء الإيجابي الآخر، أن بعض الزملاء الصحفيين جعلوني أطمئن أن هناك من يمارس الصحافة بحق، إذ أرسلوا لي ما نُشر وطلبوا التحقق من صحته".

وتابع "الخبر يقول إن النجمة دلال عبدالعزيز حالتها الصحية في تحسن كبير، وانتقلت من الرعاية المركزة لغرفة عادية وبدأت تتحرك بمساعدة المحيطين بها، لعله فأل خير، وهذا ما نتمناه، والحقيقة أنه إذا كان هناك أخبار مبشرة، وحدث تطور إيجابي، سنطمئن حضراتكم، لكن المعلومات المنسوبة لمصدر حقيقتها أن النجمة دلال عبدالعزيز انتقلت من غرفة في الرعاية لغرفة أخرى في الرعاية، وليس من المهم ذكر الأسباب، لكن شتان بين الانتقال من غرفة الرعاية لغرفة عادية أو غرفة داخل الرعاية".

وحول ما تردد بشأن أنها استعادت قدرتها على الحركة بمساعدة المحيطين بها، أوضح رامي "هذا ليس دقيقًا، الحالة الصحية للنجمة دلال عبدالعزيز، من المجازفة أن يحدث فيها أي نوع من المجهود في الوقت الراهن"، مؤكدًا أن حالتها لم تشهد تحسنًا كبيرًا كما نُشر، متمنيًا أن يأتي الوقت الذي يستطيع فيه أن يقول، إن الحالة تشهد استقرارًا، "لأن الاستقرار معناه إن مفيش مطبات بتحصل، في حقيقة الأمر فيه مطبات بتحصل، وعشان كده مرة تانية نرجو من حضراتكم الاستمرار في الدعاء لها، وربنا ينعم عليها بالشفاء العاجل، وأن نشهد استقرارًا، ثم تحسنًا يخلينا مطمئنين".

وغابت الفنانة دلال عبدالعزيز عن جنازة زوجها الفنان سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مأواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.