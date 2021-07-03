شريف منير مع السقا في أحدث ظهور(صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان شريف منير صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "منير" في الصورة رفقة الفنان أحمد السقا من داخل "سيارة" بأحد الأماكن الساحلية.

وعلق شريف منير على الصورة: "أنا والسقا وعلاء الشربيني والمحترم طلعت السويدي".

ومن ناحية أخرى، ينتظر شريف منير عرض فيلم "السرب"، الذي يضم عددًا من النجوم أبرزهم أحمد السقا، وآسر ياسين، وكريم فهمي، وهند صبري، وقصي خولي، وأحمد حاتم، وغسان مسعود، بخلاف عدد كبير من ضيوف الشرف، وكذلك نجوم عالميون، تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة "سينرجي" تامر مرسي.

وشارك شريف منير في مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي عُرض رمضان 2020 بطولة كريم فهمي، ياسمين عبدالعزيز، بدرية طلبة، تارا عماد، عماد رشاد، سوسن بدر، ليلى عز العرب، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.