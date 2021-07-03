خاص| ليلى طاهر حول غيابها عن التمثيل: "مش هشتغل عشان الفلوس ومش محتاجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة القديرة ليلى طاهر عن سبب غيابها عن المشاركة في التمثيل خلال السنوات الأخيرة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بقالي سنتين مش بعمل حاجة وغايبة عن التمثيل، ومفيش دور حلو اتعرض عليا واستفزني لتقديمه على الشاشة".

وتابعت: "مش هعمل أي حاجة وخلاص طالما مش هتضيف لي، وأنا حريصة كل الحرص على الحفاظ على تاريخي الفني، لأني بحترم الناس والجمهور، وفني اللي بقدمه".

واستكملت: "خلال العامين اللي فاتوا، اتعرض عليا حاجات ورفضتها، لأنها كانت دون المستوى ولم تجذبني للتعاقد عليها وخوضها".

وأضافت: "لو لقيت حاجة قيمة وعليها القيمة إني أقدمها لجمهوري، هعملها غير كده لأ.. وأنا مش هشتغل عشان الفلوس؛ لأني الحمد لله مش محتاجة".

كانت ليلى طاهر كشفت في تصريحات سابقة لمصراوي، أنها أُصيبت بفيروس كورونا منذ شهر، وأنها حاليا بحالة صحية جيدة ولا تُعاني من أي شيء، نافية معاناتها حاليا من فيروس كورونا.

وتابعت أنها عقب إصابتها بكورونا، نُقلت إلى المستشفى وتواجدت به لمدة 10 أيام فقط، حيث كانت تُعاني من أعراض خفيفة (كحة ووجع في الظهر) موضحة أن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي والفنانة نهال عنبر كانا يتابعان معها أول بأول منذ إصابتها.

وعمن كان يسأل عنها من الفنانين أثناء إصابتها بكورونا، قالت: "محدش سأل عني، لأن محدش كان عارف حاجة عن إصابتي بكورونا".

كان آخر أعمال ليلى طاهر مسلسل سيت كوم "الباب في الباب"، وعُرض الجزء الرابع منه في 2014، وشاركها بطولته كل من أحمد خليل وشريف سلامة وكارولين خليل، ومن إخراج أحمد الجندي.