شاهد .. المخرج عمرو سلامة يحتفل بعقد قرآنه

كتب امير فتحي في السبت 3 يوليو 2021 02:57 مساءً - احتفل المخرج المصري ” عمرو سلامة ” يوم أمس الجمعة بعقد قرآنه على مواطنته مهندسة الديكور السينمائية ” مروة البرماوي ” في حفل بسيط اقتصر على حضور أسرتي العروسين فقط .

ونشر عمرو سلامة صورة له برفقة عروسه عبر حسابه على إنستجرام وهو يحتضنها ويشيرا بإصبعهما إلى بصمة وتوقيع عقد القرآن .

وكتب المخرج عمرو سلامة في تعليقه على الصورة : ” أنا وماكي كتبنا الكتاب .. في حفل عائلي مقتصر على أسرتي العروسين تم عقد قراني على (ماكي) مهندسة الديكور السينمائية مروة البرماوي ” .