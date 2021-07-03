كتب امير فتحي في السبت 3 يوليو 2021 02:57 مساءً - احتفل المخرج المصري ” عمرو سلامة ” يوم أمس الجمعة بعقد قرآنه على مواطنته مهندسة الديكور السينمائية ” مروة البرماوي ” في حفل بسيط اقتصر على حضور أسرتي العروسين فقط .
ونشر عمرو سلامة صورة له برفقة عروسه عبر حسابه على إنستجرام وهو يحتضنها ويشيرا بإصبعهما إلى بصمة وتوقيع عقد القرآن .
وكتب المخرج عمرو سلامة في تعليقه على الصورة : ” أنا وماكي كتبنا الكتاب .. في حفل عائلي مقتصر على أسرتي العروسين تم عقد قراني على (ماكي) مهندسة الديكور السينمائية مروة البرماوي ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. المخرج عمرو سلامة يحتفل بعقد قرآنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.