شكرا لقرائتكم خبر عن حفل النجم محمد ثروت على مسرح النافورة الجديد اليوم يرفع لافتة كامل العدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم محمد ثروت، حفلاً غنائيًا، اليوم السبت، على خشبة مسرح النافورة الجديد بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، ومن المقرر أن ينطلق الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو يحيي الموجي.

ونفدت تذاكر الحفل خلال الأيام الماضية، ويرفع الحفل شعار كامل العدد، وسيغني ثروت اليوم عدد من أغاني العندليب عبد الحليم حافظ التي لحتنها له محمد الموجي حيث إن الحفل يأتي تزامنًا مع ذكري ميلاد العندليب ورحيل محمد الموجي ، ومن أغاني حفل اليوم (يا قلبي، قارئة الفنجان، أحضان الحبايب، مغرور، حبيبها)

النجم محمد ثروت لحن له كبار الملحّنين وعلى رأسهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب و محمد الموجي و منير مراد و محمد سلطان و حلمي بكر و عمار الشريعي، وهو حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة المنوفية عام 1983 وعمل مهندسا بعض الوقت قبل أن يتجه للغناء، وهو متميز جدا في غناء كل الألوان الغنائية الوطنية والدينية والعاطفية وتميز خاص جدا في أغاني الأطفال.