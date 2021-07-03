شكرا لقرائتكم خبر عن آمبر هيرد تعلن إنجابها طفلة منذ 3 أشهر بعد انفصالها عن جونى ديب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الممثلة الأمريكية آمبر هيرد، بطلة فيلم "Aquaman"، أنها رُزقت بطفلة فى شهر أبريل الماضى، حيث نشرت صورة لها مع ابنتها ذات الثلاثة أشهر، عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، وقالت النجمة العالمية البالغة من العمر 35 عاماً، التى كانت متزوجة من نجم هوليوود جوني ديب، إن "الطفلة أونا بيج هيرد ولدت فى الثامن من أبريل".

وأضافت آمبر هيرد، فى تعليقها على الصورة: "قررت منذ أربعة أعوام أننى أريد إنجاب طفلاً.. وأردت أن أفعل ذلك بطريقتى الخاصة"، فيما لم تُدلِ بأى تفاصيل أخرى عن مولد الطفلة التى قالت عنها "إنها بداية لبقية حياتى"، ويبدو أنها من أم بديلة، حيث أن آمبر لم تظهر ببطن منتفخ على الإطلاق، بل كانت تتمتع مؤخرًا بظهور قوى خلال جلسات المحاكمة فى قضية العنف المنزلى التى رفعتها على زوجها السابق النجم العالمى جونى ديب.

وفى العام الماضى، خسر جونى ديب، قضية تشهير رفعها على صحيفة بريطانية وصفته بتعبير "ضارب زوجته" بعدما حكم قاضى بمحكمة عليا فى لندن بأنه ضرب آمبر هيرد مراراً حتى أنها خافت على حياتها.

وفى الولايات المتحدة، رفع جونى ديب، قضية تشهير أخرى على آمبر هيرد يطالبها فيها بتعويض قدره 50 مليون دولار بسبب مقال للرأى كتبته فى صحيفة واشنطن بوست.

وخلال شهر أبريل الماضى، نشرت الممثلة العالمية أمبر هيرد مقطع فيديو على "إنستجرام"، أعربت فيه عن امتنانها لجميع المهنئين، وقالت نجمة Aquaman وهى على الشاطئ: "أريد فقط أن أقول شكرًا جزيلاً لجميع مؤيدى عبر الإنترنت والمعجبين بي"، وذلك بعدما دخلت الممثلة البالغة من العمر 34 عامًا فى نزاعًا مع زوجها السابق النجم العالمى جونى ديب، حيث أنكر كل منهما مزاعم بعضهما البعض بقضية العنف المنزلى فى عام 2018، زعمت أنها تلقت تهديدات بالقتل وفقدت العمل بعد اتهامها ديب بالإساءة، وفى 2020 سرقها معجبوه بشراسة على تويتر.