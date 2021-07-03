"حسن الشافعي اكتشاف مشترك".. رسائل متبادلة بين بشرى ومصطفى قمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تفاعلت الفنانة بشرى مع الرسالة الأخيرة للفنان مصطفى قمر بخصوص تحضيراته لأغنية جديدة يستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة، ليتبادلا الرسائل.

وكتبت بشرى، تعليقا على تدوينة "قمر" عبر إنستجرام: "أستاذ رشاد فهيم.. ده عبقري وأستاذ كبير لموسيقيين كتير جدًا.. أذكر على سبيل المثال حسن الشافعي اللي بالمناسبة يعتبر اكتشاف شبه مشترك بينا، لأنك دعمته في بداياته، كما دعمت محمد النادي الملحن السكندري، ويُعتبر ألبوم (بعد الغرام) أول ألبوم يُوزع معظم أغانيه حسن الشافعي".

ورد مصطفى قمر على رسالتها، قائلا: "صح يا بشرى.. طول عمرك متابعة التفاصيل وذهنك حاضر.. ده غير بقى إنك مغنية قوية، قبل ما تكوني ممثلة برضه جامدة جدا، وعايزين الجديد بقى يا بشرى، يالا سوا بإذن الله".

وشوق مصطفى قمر، جمهوره لأغنيته الجديدة، حيث نشر صورة تجمعه بصناع الأغنية عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "استنوا مفاجأة.. قريبًا غنوة جامدة جدًا مع الأساتذة الوحوش دول.. المرة الجاية هعرفكم دول جامدين قد إيه في المزيكا".

جدير بالذكر أن مصطفى قمر طرح مؤخرا أغنية "زحمة الأيام"، مع النجوم حميد الشاعري، هشام عباس، وإيهاب توفيق.

الأغنية من كلمات سامح العجمي، ألحان أشرف سالم، توزيع وفواصل موسيقية نديم الشاعري، توزيع وتريات أحمد الموجي، عود إسلام أبتي، جيتار محمود جليليو، مكساج وديجيتال ماستر نديم الشاعري، وإنتاج CAMP.