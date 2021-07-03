صور| مايان السيد تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير على البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

خطفت الفنانة الشابة مايان السيد، الأنظار، في أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا على البحر.

ونشرت مايان، صورا لها من جلسة التصوير عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

آخر أعمال مايان السيد مسلسل "حرب أهلية" في رمضان 2021، مع النجوم: يسرا وجميلة عوض وباسل خياط وأروى جودة ورشدى الشامي وسينتيا خليفة وغيرهم، من إخراج سامح عبد العزيز.

كما شاركت مايان السيد في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسلي "هجمة مرتدة" مع النجوم أحمد عز وهند صبري وماجدة زكي وصلاح عبدالله وغيرهم، و"لعبة نيوتن" مع منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد وغيرهم.