صور| أحدث ظهور لـ حنان ترك.. تُمارس الألعاب المائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة حنان ترك، عن أحدث ظهور لها أمام الجمهور، وهي تمارس الألعاب المائية.

ونشرت حنان، مقطع فيديو لها بصحبة أبنائها عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت خلال الفيديو تُمارس الألعاب المائية.

حنان ترك لديها خمسة أبناء: "آدم ويوسف" من خالد خطاب، "محمد" من زيجة أخرى، و"مريم ومنى" من رجل الأعمال محمود مالك.

واحتفلت حنان ترك في فبراير الماضي، بأول لقاء جمعها بزوجها قبل 9 سنوات، ووجهت له رسالة خاصة عبر خاصية "ستوري" بحسابها على موقع "إنستجرام" قائلةً: "زي النهاردة من 9 سنين كان أول مرة نشوف بعض، أحلى سنين عدت وإن شاء الله الجاي أحلى".

وكانت النجمة المعتزلة ابتعدت عن مواقع التواصل الاجتماعي وحذفت جميع صورها عبر "إنستجرام"، قبل أن تعود مجددا وتشارك جمهورها مجموعة صور لها أمام البحر ووسط الطبيعة وآيات من القرآن الكريم.

وأعلنت حنان ترك اعتزالها التمثيل على الهواء في أغسطس عام 2012، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه "أنا والعسل" المذاع آنذاك عبر قناة "الحياة".